Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 gemiyle 23 liman ziyareti yapılacak, gemiler, vatandaşların ziyaretine açık olacak. Peki, ziyarete açılacak gemiler hangileri, ziyaretler saat kaçta başlayacak/bitecek?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 gemiyi 23 limanda ziyarete açacak. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 23 gemiyle 23 liman ziyaretinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda gemiler, Sürmene, Sinop, Trabzon, Karadeniz Ereğlisi, İğneada, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Foça, İzmir, Bodrum, Marmaris, Aksaz, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

Gemiler, saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşların ziyaretine açılacak.



