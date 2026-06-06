Yeni bir bilimsel araştırma, kilo verme iğneleri olarak bilinen GLP-1 grubu ilaçların pankreas kanseri riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bulguların umut verici olduğunu ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, diyabet ve kilo kontrolünde kullanılan GLP-1 grubu ilaçların pankreas kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğine işaret etti.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) yıllık toplantısında sunulan çalışmada, Mounjaro ve Ozempic gibi GLP-1 ilaçlarını kullanan hastalarda pankreas kanseri gelişme riskinin yaklaşık yüzde 50 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

90 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Araştırmada, ABD’de yaklaşık 90 bin kişinin sağlık verileri incelendi. Çalışma özellikle kronik pankreatit ve tip 2 diyabet hastalarına odaklandı. Her iki hastalığın da pankreas kanseri riskini artırdığı biliniyor.

Uzmanlar, söz konusu ilaçların kan şekeri kontrolünü iyileştirmesi, metabolizmayı düzenlemesi ve iltihabı azaltmasının bu koruyucu etkiye katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca erken laboratuvar bulguları, ilaçların kanserle ilişkili hücresel süreçleri yavaşlatabileceğine dair ipuçları veriyor.

VERİLER, RİSKLERİ DOĞRULAMIYOR

Araştırmaya katılmayan uzmanlardan Dr. Rachna Shroff, kronik pankreatitin pankreas kanseri için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, GLP-1 kullanan hastalarda görülen risk azalmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Öte yandan uzmanlar, bu ilaçların geçmişte pankreatit riskini artırabileceği yönünde endişeler bulunduğunu ancak geniş ölçekli verilerin bu riski doğrulamadığını da belirtiyor.

YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP

Pankreas kanseri, geç evrede teşhis edilmesi nedeniyle yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında yer alırken, her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Bilim adamları, GLP-1 ilaçlarının kanser üzerindeki olası etkilerini netleştirmek için daha kapsamlı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

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