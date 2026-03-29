Beslenme Uzmanı Elvan Odabaşı, son dönemde popülerleşen zayıflama iğneleri konusunda uyardı. Kontrolsüz kullanımın ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirten Odabaşı, “Bu süreç zayıflama değil, vücutta yıkıma yol açabilir” dedi.

"Zayıflama iğneleri obezite ile ilgili ortaya çıkmış olan sağlık sorununu dönüştürmek adına ciddi bir buluş. Yani dünyada sağlık adına kıymetli bir devrim. Fakat bu devrimin arka tarafta bir sansasyonu var ve bunu yönetmemiz gerekiyor" diyen Beslenme Uzmanı Elvan Odabaşı, son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan zayıflama iğnelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İŞTE HATA ORADA BAŞLIYOR"

"Zayıflama iğnelerini kişinin kendi başına gidip alması ve kullanması, birtakım sıkıntıları ve problemleri beraberinde getirebilir. Biraz bunlara değinmek gerekiyor" diyen Odabaşı, "Zayıflama iğnesi kullanan bireyler çok düşük kaloride besleniyorlar çünkü bu iğnelerin size hissettirdiği şey, yemek yemekle olan ilişkinizi sınırlı hale getirmek. Devamlı bir tokluk hali içerisindesiniz. Eğer ki yıllardır diyet yapan biriyseniz ve "Ben birazcık boğazımı tutamıyorum, iştahımı yönetemiyorum" diyorsanız, iğneyle birlikte "Oh kurtuldum bir daha da kilo almayacağım. Bu iğneyle ben bunu çözdüm" diyorsunuz. İşte hata orada başlıyor. Çünkü sağlıklı bir kilo verme süreci hiç yememe üzerine kurulu bir süreç değil" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Zayıflama iğneleri gözleri de etkiliyor

"BİZ BUNA 'YIKIM' DİYORUZ"

Habertürk'e konuşan Odabaşı, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Zayıflama iğnelerinin ortaya çıkarttığı bu tokluk hissi nedeniyle kişiler yememe davranışına gidiyor. Ama biz bu bedeni gündelik hayatında sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için mutlaka içine bir benzin koyacağız. Kaliteli bir benzin olacak. Et, süt, sağlıklı proteinler gibi... Şimdi bireyler bunları tüketmediğinde, özellikle proteini yetersiz aldıklarında vücutlarında bir yıkım süreci başlıyor. Biz buna zayıflama demiyoruz. Biz buna yıkım diyoruz. Sarkopeni diyoruz."

"İKİ KONUDA ENDİŞELİYİM"

Beslenme uzmanı olarak iki konudan dolayı çok endişeli olduğu ifade eden Odabaşı, "Birincisi, kişilerde oluşturduğu bu yetersiz beslenme ile kilo verme süreci mutlaka uzmanlar tarafından dikkate alınmalı ve kontrol edilmeli. İkincisi ortaya çıkan o vücuttaki değişimi sergilemekle ilgili kendimizi devamlı teşhir etmekle ilgili davranışımız da yine bizim sosyopsikolojik anlamda hırpalanmamıza neden olan durumlar. Bunlar bizim için çok önemli konular ve konuşulması gereken konular" dedi.

Zayıflama iğnesi kullananlar dikkat! "Bu süreç yıkıma dönüşebilir"

"MUTLAKA DOKTORA GİTMEK LAZIM"

"Öncelikle bu iğnenin tedavi sunduğu alanı bir belirlemek lazım" diyen uzman isim, "Obezite tedavisinde kullanıyoruz ve yeni çalışmalar ne diyor? Kalp damar hastalıkları, karaciğer hastalıkları, diyabetle ilgili süreçte de bize yardımcı olduğunu söylüyor. O zaman bu teşhisleri ve bu tedavileri yapan branşa gitmek lazım. Yani siz bir endokrin uzmanından, bir dahiliye uzmanından reçete alarak bu iğnelere ulaşmanız lazım. Ve bu iğnelere ulaşırken mevcut vücut ağırlığınızda ne kadar fazla kilonuz var ve hangi dozda başlayacaksınız? Ne kadar süre kullanacaksınız? Başka ilaç kullanıyor musunuz? Bunların hepsi hekim tarafından karar verilmesi gereken konular. Bunun altını mutlaka çiziyorum" ifadelerini kullandı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ NE KADAR SÜRE KULLANILIYOR?

Zayıflama iğnelerinin kullanım süresine de değinen Odabaşı, "6 hafta, 6 ay, 2 yıla kadar kullanımlar konuşuluyor şu anda. Yani bireydeki kilo probleminin büyüklüğüne ve eşlik eden hastalıkların çeşitliliğine göre değişiyor" dedi.

Kişinin kendi iğnesini kendisinin yaptığını belirten uzman isim, "Haftalık uygulama dozu var zaten. Doktorun verdiği doz doğrultusunda uyguluyorsunuz. Uygulamanın ikinci veya üçüncü gününden itibaren iştahsızlıkla ilgili bir durum ortaya çıkıyor. Yani iştahınız azalıyor. Bazılarında iştah yok olabiliyor ki bundan biz çok endişeleniyoruz. Kişi yemek yemeyi unutuyor ve yemiyorum diyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Yani yemek yememek burada marifet değil. Vücudunuzu yıkıyorsunuz, Sarkopeni dediğimiz kaslarınızın azalması ile ilgili bir hastalık paternine gidiyorsunuz. Bu kritik bir konu" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası