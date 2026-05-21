CHP'de "mutlak butlan" tartışmaları sürerken, partinin 81 il başkanı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Özgür Özel’e destek mesajı verildi ve "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından partinin 81 il başkanı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, CHP’nin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına ve Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde sürdürülen mücadeleye sonuna kadar sahip çıkılacağı vurgulandı.

İl başkanları tarafından yayımlanan bildiride, CHP’nin meşruiyetini millet iradesinden aldığı belirtilerek, “Kökleri Kuvayı Milliye mücadelesine dayanan partimiz gücünü 81 il örgütünden almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş 81 il başkanı olarak, partimizin kurumsal kimliğine, seçilmiş organlarına, hukukuna ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen adalet ve demokrasi mücadelesine, sonuna kadar en güçlü biçimde sahip çıktığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Kökleri Kuvayı Milliye mücadelesine dayanan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Partimiz, meşruiyetini millet iradesinden, gücünü 81 il örgütünden alır.

Partimizde Genel Başkanımızın ve yönetim organlarının nasıl seçileceği bellidir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kurultayımızın iradesiyle 4 kez Genel Başkanımız olarak seçilmiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu da üyelerimizin ve toplamda 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı Adayımız olmuştur.

"ÖZGÜR ÖZEL'E SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu mücadele, Partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Bugün tüm kamuoyu araştırmalarında Partimiz Türkiye'nin birinci partisidir. Ve iktidar değişimi artık bir takvim meselesidir. Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz.

Tam bu aşamada görüyoruz ki; 19 Mart Darbesi ile Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza yönelen hukuksuz saldırılar, bugün de Partimizin kurumsal kimliğini ve Genel Başkanımızı hedef almaktadır. Partimiz, 19 Mart Darbecileri ile kurultayımızın hür iradesine aykırı olarak "butlan" arzusu taşıyanların oluşturduğu yeni ittifakın saldırıları altındadır.

Herkes bilmelidir ki; Partimizin iktidar yürüyüşü hiçbir siyasi mühendislik girişimiyle ve hiçbir dış müdahaleyle yolundan döndürülemez. Örgütümüzün, delegelerimizin ve milletimizin vermediği hiçbir yetki, iktidar güdümündeki mahkemelerden ve bizatihi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden umulamaz ve kullanılamaz.

Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri oynanan tüm oyunları görmektedir ve buna asla teslim olmayacaktır. Sandığın iradesine de partimizin hukukuna da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e de sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bugün daha güçlüyüz ve bu saldırılardan daha da güçlenerek çıkacağız"

