Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vayandaşlar anlık olarak "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 6 Ocak 2026 Salı günü gerçekleşecek tüm sarsıntıları anbean paylaşıyor. İşte az önce meydana gelen depremler listesi...

Vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Türkiye ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruyor. Kısa süreli sarsıntı hissedenler, depremin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı.

Az önce deprem mi oldu? 6 Ocak Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

6 Ocak 2026 Salı günü 17.45 itibarıyla Türkiye genelinde büyük ölçekli herhangi bir deprem yaşanmamıştır. AFAD'ın verilerine göre Kütahya'nın Simav ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçelerinde 1.3, 1.1 büyüklülerinde deprem meydana geldi. Derinlikleri ise sırasıyla 7.0 ve 7.09 olarak kaydedildi.

2026-01-06 16:31:31 39.27333 28.99972 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2026-01-06 16:16:43 38.29139 38.16917 7.09 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

