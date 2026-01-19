AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem listesi paylaşıldı. Bu kapsamda Türkiye'de gün içinde meydana gelen sarsıntılar yakından takip ediliyor. İşte, 19 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremin büyüklüğü, derinliği belli oldu.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem nerede oldu?" sorusu merak konusu haline geldi.

Az önce deprem nerede oldu? 19 Ocak deprem listesi paylaşıldı

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 13:05'de Ankara'nın Bala ilçesinde 1.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği ise 7.05 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde 5.0 derinliğinde deprem yaşandı. Kütahya'nın Karacaoren - Simav'ın 0.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği ise 4.2 ölçüldü.

2026.01.19 13:59:34 35.3573 32.1887 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2026.01.19 13:19:45 39.1757 29.0400 4.2 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KÜTAHYA)

Az önce deprem nerede oldu? 19 Ocak deprem listesi paylaşıldı

Az önce deprem nerede oldu? 19 Ocak deprem listesi paylaşıldı

İLGİLİ HABERLER HABERLER Az önce deprem mi oldu? 16 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası