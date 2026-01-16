AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini anbean güncellemeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? " sorusunu gündeme taşıdı. İşte, 16 Ocak 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gerçekleşen depremler listesi paylaşıldı. Bu kapsamda depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliği belli oldu. Vatandaşlar deprem hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı.

16 Ocak 2026 Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren kaydedilen 60'a aşkın depremde, en dikkat çeken Kahramanmaraş oldu. AFAD'a göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği ise 7.01 kaydedildi.

AFAD ölçümlerine göre son yaşanan deprem listesi şu şekildedir:

2026-01-16 13:19:45 39.10361 28.33667 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-16 13:19:01 38.15111 36.65611 7.01 ML 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2026-01-16 13:11:52 39.1675 28.30444 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-16 13:07:00 39.49472 28.13944 7.03 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)

2026-01-16 13:05:06 39.24 28.16278 5.55 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-16 13:04:01 39.20667 28.23222 7.32 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-16 12:57:21 41.00556 31.43056 6.63 ML 1.2 Yığılca (Düzce)

2026-01-16 12:52:47 37.93889 31.055 7.0 ML 1.3 Eğirdir (Isparta)

2026-01-16 12:44:29 41.38806 32.88167 7.0 ML 0.9 Eflani (Karabük)

2026-01-16 12:32:15 38.26889 38.16028 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2026-01-16 12:27:56 39.20889 27.7075 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)

