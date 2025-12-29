Az önde deprem nerede oldu? sorusu son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileriyle birlikte, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak konusu oldu.

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu son dakika?" sorusuna cevap arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaılan son dakika verilerine göre, son dakika yaşanan depremler belli oldu.

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 29 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

AFAD'ın son verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde 1.4 ve 1.1 büyüklüklerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü ise 7.0 ve 12.00 olarak ölçüldü.

2025-12-29 13:25:42 38.97194 29.82389 7.0 ML 1.4 Altıntaş (Kütahya)

2025-12-29 13:00:47 39.22611 28.2725 12.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

Kandilli Rasathanesi ise, Balıkesir'in Bıgadıc-Iskele ve Gazıkoy-Sarkoy ilçelerinde 1.7 ve 1.4 büyüklüklerinde deprem gerçekleşti.

2025.12.29 12:50:06 39.4803 28.1540 5.2 -.- 1.7 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)

2025.12.29 12:49:22 40.7505 27.3388 17.0 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 29 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 29 Aralık Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Haberle İlgili Daha Fazlası