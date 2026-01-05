Az önce deprem nerede oldu son dakika? sorusu gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşlan son deprem verilerine bakıldığında Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren birçok sarsıntı kaydedildi. İşte 5 Ocak son depremler listesi...

Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar gözlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsüne çevirdi. Meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler üzerinden öğreniliyor. AFAF verilerine bakıldığında şu an için büyük deprem meydana gelmemiştir. İşte 5 Ocak 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Az önce deprem nerede oldu son dakika? 5 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesini paylaştı

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine bakıldığında Sivas'ın Ulaş ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerinde 2.0, 1.6 büyüklüğüde küçük ölçekli deprem meydana geldi.

2026-01-05 16:11:38 39.46944 37.45639 16.86 ML 2.0 Ulaş (Sivas)

2026-01-05 16:01:49 39.19111 28.22472 9.08 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

AFAD'ın resmi X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı son deprem bildirimi de şu şekildedir;

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

5 0cak 2026 Pazartesi günü 17.04 itibarıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem listesine göre büyük ölçekli deprem olmamıştır. En son Balıkesir'in Sivas'ın Ulaş bölgesinde 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği ise 16.86 olarak kaydedildi.

