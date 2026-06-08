Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde kritik mücadeleye sahne olacak Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş GAİN karşılaşması için geri sayım başladı. Dev mücadeleye saatler kala ''Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Yarı final eşleşmesine galibiyetle başlayan taraf Beşiktaş GAİN olmuştu. Siyah-beyazlı ekip ilk karşılaşmadan 82-79'luk skorla galip ayrılarak seride öne geçmişti. Sonraki iki maçta üstünlük Bahçeşehir Koleji'ne geçti. İkinci mücadelede rakibini 101-79 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, seriye denge getirdi. Üçüncü maçta ise büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada uzatma sonunda 98-95 kazanarak seride 2-1 üstünlüğü yakaladı. Peki, bu akşamki Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Basketbol Süper Lig yarı final heyecanı bu akşam!

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BEŞİKTAŞ GAİN CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde heyecan devam ediyor. Final bileti için mücadele eden Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN serinin dördüncü maçında karşı karşıya gelecek. Seride avantajı elinde bulunduran Bahçeşehir Koleji finale yükselmek isterken, Beşiktaş GAİN ise seriyi eşitleyip umutlarını son maça taşımayı hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin kritik mücadelesi Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak ekrana gelecek.

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Basketbol Süper Lig yarı final heyecanı bu akşam!

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN arasındaki yarı final serisinin dördüncü maçı 8 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Seride ilk maçı Beşiktaş GAİN kazanırken, sonraki iki karşılaşmada Bahçeşehir Koleji parkeden galibiyetle ayrıldı. Seride durum 2-1'e gelirken finale yükselme avantajı Bahçeşehir Koleji'ne geçti.

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Basketbol Süper Lig yarı final heyecanı bu akşam!

Üç galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmede Bahçeşehir Koleji'nin bu akşam kazanması halinde seri sona erecek adını finale yazdıracak. Beşiktaş GAİN'in galip gelmesi durumunda ise eşleşme 2-2'ye gelecek ve finalist son maçta belli olacak.

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