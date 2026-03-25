Kripto para alım-satım platformu Paribu’da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle kullanıcılar hesaplarına erişimde sorun yaşıyor. İşlem gerçekleştiremeyen üyeler, platformun çöküp çökmediğini ve neden açılmadığını merak ederken, konuyla ilgili açıklama geldi.

Kripto para işlem platformu Paribu’da planlı bakım çalışması kapsamında gece saatlerinde işlemler geçici olarak durduruldu. Saat 09.00’da tamamlanması beklenen bakım sürecinin uzamasıyla birlikte kullanıcılar platforma erişimde ve alım-satım işlemlerinde sorun yaşamaya devam ediyor.



Bakım açıklaması geldi! Paribu çöktü mü, neden açılmıyor?

PARİBU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Paribu'dan yapılan açıkmada "Yürüttüğümüz planlı bakım çalışması kapsamında teknik kontrollerimiz öngörülenden daha uzun sürüyor. Hizmetlerimiz, kontrollerin tamamlanmasının ardından kademeli olarak erişime açılacak."

