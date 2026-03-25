Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Harry Potter serisi, J.K. Rowling’in yedi kitabını esas alan yeni bir televizyon uyarlamasıyla ekranlara dönüyor. HBO ve Max platformu tarafından geliştirilen projenin hazırlık süreci devam ederken, HBO diziden ilk görseli paylaştı. Ardından dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO ve Max CEO’su Casey Bloys, yeni Harry Potter adaptasyonunun hayranlara her bir kitaba "derinlemesine dalış" yapma imkanı tanıyacağını daha önce belirtmişti. Serinin yedi kitabının her birini ayrı bir sezon olarak işleyecek olan dev bütçeli yapım, J.K. Rowling’in bizzat yönetici yapımcı olarak yer almasıyla kitaplara sadık bir çizgide ilerleyecek. İzleyicilerin en çok merak ettiği konu olan yayın tarihi hakkında ise HBO henüz kesin bir gün vermedi. Ancak dizinin 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Daniel Radcliffe’in başrolünde olduğu orijinal film serisinin sekiz filme sığdırdığı olay örgüsü, bu kez dizi formatıyla çok daha detaylı bir şekilde işlenecek. Daniel Radcliffe de diziye olan desteğini yineleyerek, yeni Harry Potter olacak genç yetenek Dominic McLaughlin’e iyi dileklerini ileterek ve süreci heyecanla takip ettiğini belirtti.

DİZİDEN İLK KARE PAYLAŞILDI

HBO, 24 Mart 2026 tarihinde diziden ilk resmi kareyi yayınladı. Fotoğrafta genç aktör Dominic McLaughlin, Hogwarts’ta Gryffindor peleriniyle süpürgeyi tutarken görülüyor. Fotoğrafta karla kaplı bir zemin ve diğer Hogwarts öğrencileri de yer alıyor. Bu kare, dizinin atmosferi ve görsel kalitesiyle ilgili ipuçları veriyor.

HBO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “Yarın" ifadesi, izleyicilere yeni fragman veya başka tanıtımların yakında geleceği şeklinde yorumlandı.

HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton ve Ron Weasley’i Alastair Stout canlandıracak. Açıklanan diğer oyuncu kadrosu ve karakterler şu şekilde:

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerva McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesör Quirrell

Lox Pratt - Draco Malfoy

Johnny Flynn - Lucius Malfoy

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Leo Earley - Seamus Finnigan

Alessia Leoni - Parvati Patil

Sienna Moosah - Lavender Brown

Bel Powley - Petunia Dursley

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bertie Carvel - Cornelius Fudge

Rory Wilmot - Neville Longbottom

Amos Kitson - Dudley Dursley

Louise Brealey - Madam Rolanda Hooch

Anton Lesser - Garrick Ollivander

