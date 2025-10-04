Bakırköy pazarı ne zaman, hangi günler kuruluyor? İşte toplu taşımayla ulaşım seçenekleri!

İstanbul’un yoğun semtlerinden Bakırköy’de yer alan Sosyete Pazarı'nda satılan marka ve ucuz ürünler gündem oldu. Ziyaretçiler genellikle "Bakırköy pazarı ne zaman, hangi günler kuruluyor" merak ederken toplu taşıma ile ulaşım seçeneklerini de araştırıyor.

BAKIRKÖY PAZARI NE ZAMAN?

Bakırköy Sosyete Pazarı, eskiden sadece Cumartesi günleri kuruluyordu. Ancak son yıllarda hafta üç gününe yayılarak Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri açılıyor.

BAKIRKÖY PAZARI HANGİ GÜNLER KURULUYOR?

Bakırköy Sosyete Pazarı, her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri kuruluyor. 08.00-20.00 saatleri arasında açık olsa da tezgahlardaki ürünlerin erken tükenmesine bağlı olarak akşam saatlerinde seçenekler azalabilir.

BAKIRKÖY PAZARINA NASIL GİDİLİR?

Bakırköy Pazarı'na toplu taşıma ile ulaşmak için birkaç rota bulunuyor:

Metrobüs: Metrobüs hattını kullanacaklar İncirli durağında inerek üst geçitten pastane yönüne doğru yürüyerek pazara ulaşabilir.

Metro: M1A ve M3 hattı ile Bakırköy/İncirli istasyonunda inerek yaya yolunu kullanarak pazara ulaşılabiliyor.

Marmaray: Marmaray ile Bakırköy istasyonuna geldiğinizde pazar alanına doğru metro hattı ile geçiş yapabilirsiniz.

Otobüs veya minibüs: Pazara yakın otobüs hatları arasında 31E, 76D, 50B, 97, 89A yer alıyor. Ayrıca bu rotada minibüs/dolmuş seçenekleri bulunuyor.