Bayram nedeniyle bazı maaş ve ödemeler öne çekildi. Bayram öncesi yatacağı kesinleşen ödemelerden biri de işsizlik maaşı oldu. Peki, işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde öne çekilen ödemeler arasında yer alan işsizlik maaşı için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin mayıs ayında yatacağını duyurdu ve net tarih verdi. Banka hesap bilgisi bulunan vatandaşlar ödemelerini hesapları üzerinden alırken, hesap bilgisi olmayanların ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "X" hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştirecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs'ta hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceklerini aktaran Işıkhan, "Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

MEVCUT İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda uygulanan asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da değişmiş oldu. Aralık ayında belirlenen asgari ücret zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 13 bin 123 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 221 TL olarak uygulanıyor.

İşsizlik maaşı sigortalının son 4 aylık prim esas kazancına göre belirleniyor. İşsizlik maaşının alt sınırı asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise yüzde 80 olarak uygulanıyor.

