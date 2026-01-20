20 Ocak İstanbul elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. Bu kapsamda "20 Ocak İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu vatandaşların gündemine yer alıyor.