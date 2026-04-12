Bekçi alımı 2026 sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliği dikkat çekti. Bekçilik şartları ve yeni çalışma düzenine ilişkin yapılan güncellemeler, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sonrası çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sürecine dair detaylar yeniden şekillendi. Yeni yönetmelikle birlikte hem başvuru kriterlerinde hem de görev tanımında önemli değişiklikler gündeme geldi.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte bekçilik mesleğine giriş koşullarında güncellemeye gidildi. Özellikle yaş, eğitim, askerlik ve ikamet şartlarına ilişkin kriterler yeniden netleştirilirken, adayların taşıması gereken niteliklerde kapsamlı bir çerçeve çizildi. Buna göre başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve en az lise veya dengi bir okuldan mezuniyet şartını sağlaması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte yaş kriteri de değişti. Adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı korunurken, başvuru yapılacak ilde son bir yıl ikamet etmiş olma şartı da devam ediyor.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

Adayların, ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması gerekiyor. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu suçları gibi başlıklar bu kapsamda değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra adayların silah taşımaya ve görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenirken, gerekli durumlarda valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek. Bekçilerin görev saatleri ağırlıklı olarak gece saatlerini kapsarken, olağanüstü durumlarda farklı zaman dilimlerinde de görev verilebilecek. Ayrıca şüpheli durumlarda kişilerin üzerinin aranmasına ilişkin düzenlemede Çarşı Ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul Ve Esasları İle Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik madde 4'te,

"Durdurulan kişi üzerinde veya aracında silah ya da kendisinin veya başkasının yaşamını tehlikeye sokabilecek bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiler üzerinde yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapabilir. Araçlarda ise aracın dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilir. Bu amaçla üst ve araç araması yapılamaz." olarak açıklandı.

YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI 2026?

Bekçi alımı 2026 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer almayı sürdürüyor. Henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir alım takviminin duyurulmadığı görülüyor. Ancak yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesi, kamuoyunda yeni bir alım sürecinin hazırlığı olarak değerlendirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası