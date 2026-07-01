FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal karşı karşıya geliyor. Son 16 bileti için sahaya çıkacak iki takımın mücadelesinin yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup aşamasını geçerek Son 32 Turu'na yükselen Belçika ile Senegal, turnuvada yollarına devam edebilmek için kozlarını paylaşacak. Seattle'da oynanacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini merak ediyor.

BELÇİKA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika ile Senegal arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşması, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. ABD'nin Seattle kentindeki Seattle Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada kazanan ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik devam ederse turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Belçika-Senegal maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32)

BELÇİKA-SENEGAL DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Belçika-Senegal karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii platformu üzerinden de izleyebilecek. Dünya Kupası Son 32 Turu'nun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak gösterilen mücadele, turnuvanın önemli maçları arasında yer alıyor.

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