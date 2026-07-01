Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat’ın hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Eşi Engin Polat, hastane odasından Dilan Polat'ın son halini paylaştı.

Engin Polat'ın koruması ve kuzeni Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayeti işleyen Serhat Altun, Daltonların adını vermiş "Polat ailesini Instagram'dan takip ettim, gittikleri yerlerde keşif yaptım. Rastlamış olsaydım Engin Polat’ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım. Can Polat’ın öldüğüne dair haberleri okuyunca fenalaştım" demişti. Can Polat'ın ailesi Engin- Dilan Polat çiftine tepki göstermişti.

Can Polat

Cenaze törenine katılan Dilan Polat'ın fenalaştığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.

Dilan Polattan günler sonra ilk görüntü: Eşi Engin Polat hastane odasından fotoğraf paylaştı

SON HALİNİ ENGİN POLAT PAYLAŞTI

Bu süreçte Dilan Polat'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilirken, uzun süredir gözlerden uzak kalan Polat'ın durumu merak konusu oldu. Hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Polat'tan ilk görüntü ise eşi Engin Polat aracılığıyla geldi.

Dilan Polattan günler sonra ilk görüntü: Eşi Engin Polat hastane odasından fotoğraf paylaştı

Engin Polat, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak Dilan Polat'ın son halini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, "Hayat seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder." notunu düşen Polat, eşinin tedavi sürecine ilişkin başka bir açıklamada bulunmadı.

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