Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. "Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarındaki değişikliklerle beraber güncel fiyatlar araştırılıyor.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Haftanın ilk günü milyonlarca araç sahibi, "Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?" sorularına cevap arıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler doğrudan pompa fiyatlarına yansırken, sektör kaynaklarından yeni bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Benzin, motorin ve LPGye zam, indirim var mı? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM, İNDİRİM VAR MI?

19 Ocak 2026 Pazartesi tarihi itibarıyla akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam ya da indirim gelmedi. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 1,09 TL zam yapılmıştı.

Benzin, motorin ve LPGye zam, indirim var mı? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

Benzin, motorin ve LPGye zam, indirim var mı? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

Benzin, motorin ve LPGye zam, indirim var mı? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

Ankara:

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

Benzin, motorin ve LPGye zam, indirim var mı? 19 Ocak güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

İzmir:

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Petrolde sert düşüş! Akaryakıta indirim geliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası