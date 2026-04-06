BİM’in 10 Nisan 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta mağazalarda satışa sunulacak ürünler netleşti. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkan katalog, alışveriş planı yapanların gündeminde yer aldı.

Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 21.500 TL

Dijitsu 50' 4K UHD QLED Google Tv 14.500 TL

Casper Via X45 Cep Telefonu 9.500 TL

Philips Buharlı Ütü 2.390 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL

Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL

Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL

El Feneri 229 TL

Mini Ütü Masası 369 TL

Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL

Ayaklı Tatlı Kasesi 139 TL

Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL

Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL

Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 75 TL

Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça 279 TL

Metal Tepsili Çerezlik Seti 139 TL

Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL

7 Kanat Rüzgar Gülü 99 TL

Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL

Dekoratif Flamingo 99 TL

Dekoratif Kuş 199 TL

Dekoratif Bahçe Objeleri 99 TL

Rüzgar Gülü Arılı 119 TL

Yapay Sarmaşık 57,50 TL

Bahçe Saklama Kutusu 699 TL

Lale Demeti 8'li 179 TL

Su Püskürtücü Aparat 169 TL

Bitki Destek Kafesi 69 TL

Fidan Bağlama Teli 69 TL

Fide Dikme Aparatı 39 TL

Su Püskürtücü 59 TL

Root Masa 675 TL

Hazneli Su Pompası 1999 TL

Ayaklı Saksı 159 TL

Tombik Balkon Saksı 109 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL

Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL

SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL

Pürmüz Seti 369 TL

Zebra Nitril Kaplı Örme Eldiven 39 TL

Budama Testeresi 199 TL

Budama Makası 245 TL

Çalı Fırçası 129 TL

Solar Figürlü Metal Saplama 429 TL

Solar Led 3 Dal Çiçek Saplama 299 TL

Solar Led Saplama Aydınlatma 55 TL

Solar Duvar Lambası 279 TL

Solar Dekoratif Aydınlatma 329 TL

Solar Duvar Aydınlatma 319 TL

Kadın / Erkek Eva Sandalet 129 TL

Çocuk Eva Sandalet 99 TL

Çocuk Çift Toka Terlik 99 TL

Kadın / Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 139 TL

Dagi Kadın / Erkek T-Shirt 289 TL

Dagi Kadın Örme Alt 349 TL

Dagi Erkek Dokuma Alt 349 TL

Yüz Havlusu 99 TL

El Havlusu 69 TL

Su Emici Paspas 99 TL

