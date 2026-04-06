BİM 10 Nisan 2026 kataloğu çıktı! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var?
BİM 10 Nisan 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden bahçe ekipmanlarına kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar raflara geliyor.
BİM’in 10 Nisan 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta mağazalarda satışa sunulacak ürünler netleşti. Geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyat seçenekleriyle öne çıkan katalog, alışveriş planı yapanların gündeminde yer aldı.
BİM 10 NİSAN 2026 KATALOĞU
Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google Tv 21.500 TL
Dijitsu 50' 4K UHD QLED Google Tv 14.500 TL
Casper Via X45 Cep Telefonu 9.500 TL
Philips Buharlı Ütü 2.390 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 890 TL
Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Fakir Lucky Dik Durabilen Süpürge 1.990 TL
Yaprak Led Işık Zinciri 99 TL
Ambiyans Projeksiyon Led Masa Lambası 690 TL
El Feneri 229 TL
Mini Ütü Masası 369 TL
Standlı Cam Sıvı Sabunluk Seti 179 TL
Ayaklı Tatlı Kasesi 139 TL
Desenli Porselen Çerezlik Seti 149 TL
Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3'lü 89 TL
Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3'lü 75 TL
Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça 279 TL
Metal Tepsili Çerezlik Seti 139 TL
Metal Dekoratif Bisiklet 699 TL
7 Kanat Rüzgar Gülü 99 TL
Dekoratif Metal Saksı Süsleri 129 TL
Dekoratif Flamingo 99 TL
Dekoratif Kuş 199 TL
Dekoratif Bahçe Objeleri 99 TL
Rüzgar Gülü Arılı 119 TL
Yapay Sarmaşık 57,50 TL
Bahçe Saklama Kutusu 699 TL
Lale Demeti 8'li 179 TL
Su Püskürtücü Aparat 169 TL
Bitki Destek Kafesi 69 TL
Fidan Bağlama Teli 69 TL
Fide Dikme Aparatı 39 TL
Su Püskürtücü 59 TL
Root Masa 675 TL
Hazneli Su Pompası 1999 TL
Ayaklı Saksı 159 TL
Tombik Balkon Saksı 109 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 4.490 TL
Benzinli Motorlu Tırpan 4.750 TL
SGS Ahşap Saplı Çelik Keser 189 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 129 TL
Pürmüz Seti 369 TL
Zebra Nitril Kaplı Örme Eldiven 39 TL
Budama Testeresi 199 TL
Budama Makası 245 TL
Çalı Fırçası 129 TL
Solar Figürlü Metal Saplama 429 TL
Solar Led 3 Dal Çiçek Saplama 299 TL
Solar Led Saplama Aydınlatma 55 TL
Solar Duvar Lambası 279 TL
Solar Dekoratif Aydınlatma 329 TL
Solar Duvar Aydınlatma 319 TL
Kadın / Erkek Eva Sandalet 129 TL
Çocuk Eva Sandalet 99 TL
Çocuk Çift Toka Terlik 99 TL
Kadın / Erkek Kalın Taban Tek Bantlı Terlik 139 TL
Dagi Kadın / Erkek T-Shirt 289 TL
Dagi Kadın Örme Alt 349 TL
Dagi Erkek Dokuma Alt 349 TL
Yüz Havlusu 99 TL
El Havlusu 69 TL
Su Emici Paspas 99 TL