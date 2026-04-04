A101'de bu hafta neler var? 9 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu
9 Nisan 2026 Perşembe günü satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri netleşti. A101 Aldın Aldın kataloğunda elektronikten beyaz eşyaya, bebek ürünlerinden bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün listesi öne çıkıyor.
A101’in 9 Nisan 2026 Perşembe tarihli Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürünler arasında ankastre set, şarjlı el süpürgesi, havuz temizleme robotu, bebek kamerası ve ana kucağı gibi birçok kategori yer alıyor.
A101 AKTÜEL KATALOĞU 9 NİSAN 2026
55" Frameless UHD OLED WebOS Tv 18.499 TL
55" 4K UHD VIDAA Tv 21.999 TL
43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL
43" Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 6.999 TL
Şarjlı Led Işık 349 TL
128 GB Cep Telefonu 7.999 TL
Dijital Göstergeli Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 549 TL
Bluetooth Yuvarlak Hoparlör 549 TL
Akım Korumalı USB'lı Priz Çoklayıcı 429 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL
FLV 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi 14.599 TL
5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL
FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 14.499 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL
Cam Doğrayıcı 1.499 TL
Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge 3.799 TL
Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL
Elektrikli Çay Makinesi 999 TL
Şarjlı El Süpürgesi 549 TL
VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
VM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL
VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.500 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Bahçe Hortum Seti 269 TL
Hortum Makarası 699 TL
Rattan Koltuk 479 TL
Plastik Tabure 129 TL
Plastik Koltuk 219 TL
Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL
Benzinli Ağaç Kesim Motoru 3.299 TL
Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.799 TL
Polisaj Makinesi 999 TL
12 Gözlü Slim Organizer 149 TL
Köpük Temizleyici 129 TL
Temizleme Pastası 99 TL
IP Bebek Kamera 1.099 TL
Göğüs Pompası 1.099 TL
Sıcaklık ve Nem Ölçer 239 TL
Mama Sandalyesi 599 TL
Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 619 TL
Katlanır Küvet 599 TL
Bebek Müslin Battaniye 149 TL
Mini Buharlı Metal Tencere 499 TL
Bebek Puset Sinekliği 129 TL
Raflı Çalışma Masası 2.299 TL
File Çalışma Koltuğu 2.499 TL
Dekoratif Sarmaşık Yapay Çiçek 125 TL
Cam Yağlık 49,50 TL
Oval Tepsi 64,50 TL
Mini Metal El Aletleri 44,50 TL
Desenli Cam Tepsi 109 TL
Cam Kek Fanusu 249 TL
Ahşap Kapaklı Karaf 109 TL
Renkli Metal Süzgeç 99 TL
Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL
Mekik ve Egzersiz Aleti 1.099 TL
Lux Ütü Masası 1.349 TL
Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 549 TL
Taşlı Figürlü Anahtarlık 69,50 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
Kadın Avokado Görünümlü Terlik 129 TL
Katlanabilir Oyun Matı 949 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 7.899 TL
Oyuncak Pilli Gitar 319 TL
Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 229 TL
Oyuncak Ksilofonlu Bultak Araba 279 TL
Boyama Kitabı 39,50 TL
Mıknatıslı Yapbozlar 189 TL
Tekerlekli Katlanabilir Kapaklı Kutu 379 TL