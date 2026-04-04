9 Nisan 2026 Perşembe günü satışa çıkacak A101 aktüel ürünleri netleşti. A101 Aldın Aldın kataloğunda elektronikten beyaz eşyaya, bebek ürünlerinden bahçe ekipmanlarına kadar geniş bir ürün listesi öne çıkıyor.

A101’in 9 Nisan 2026 Perşembe tarihli Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Yeni haftada satışa çıkacak aktüel ürünler arasında ankastre set, şarjlı el süpürgesi, havuz temizleme robotu, bebek kamerası ve ana kucağı gibi birçok kategori yer alıyor.

İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 AKTÜEL KATALOĞU 9 NİSAN 2026

55" Frameless UHD OLED WebOS Tv 18.499 TL

55" 4K UHD VIDAA Tv 21.999 TL

43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.799 TL

43" Frameless HD Whale OS 10 QLED Tv 6.999 TL

Şarjlı Led Işık 349 TL

128 GB Cep Telefonu 7.999 TL

Dijital Göstergeli Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 549 TL

Bluetooth Yuvarlak Hoparlör 549 TL

Akım Korumalı USB'lı Priz Çoklayıcı 429 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

FLV 80 KM Çamaşır Kurutma Makinesi 14.599 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 12.999 TL

FLV 810 CM Çamaşır Makinesi 14.499 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.199 TL

Cam Doğrayıcı 1.499 TL

Kablosuz Dikey Şarjlı Süpürge 3.799 TL

Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL

Elektrikli Çay Makinesi 999 TL

Şarjlı El Süpürgesi 549 TL

VB3 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

VM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 74.990 TL

VB1 NEO Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.500 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

50 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

Bahçe Hortum Seti 269 TL

Hortum Makarası 699 TL

Rattan Koltuk 479 TL

Plastik Tabure 129 TL

Plastik Koltuk 219 TL

Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL

Benzinli Ağaç Kesim Motoru 3.299 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.799 TL

Polisaj Makinesi 999 TL

12 Gözlü Slim Organizer 149 TL

Köpük Temizleyici 129 TL

Temizleme Pastası 99 TL

IP Bebek Kamera 1.099 TL

Göğüs Pompası 1.099 TL

Sıcaklık ve Nem Ölçer 239 TL

Mama Sandalyesi 599 TL

Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 619 TL

Katlanır Küvet 599 TL

Bebek Müslin Battaniye 149 TL

Mini Buharlı Metal Tencere 499 TL

Bebek Puset Sinekliği 129 TL

Raflı Çalışma Masası 2.299 TL

File Çalışma Koltuğu 2.499 TL

Dekoratif Sarmaşık Yapay Çiçek 125 TL

Cam Yağlık 49,50 TL

Oval Tepsi 64,50 TL

Mini Metal El Aletleri 44,50 TL

Desenli Cam Tepsi 109 TL

Cam Kek Fanusu 249 TL

Ahşap Kapaklı Karaf 109 TL

Renkli Metal Süzgeç 99 TL

Ahşap Servis Gereçleri 29,50 TL

Mekik ve Egzersiz Aleti 1.099 TL

Lux Ütü Masası 1.349 TL

Çok Fonksiyonlu Kapı Barı 549 TL

Taşlı Figürlü Anahtarlık 69,50 TL

Mini Ütü Masası 299 TL

Kadın Avokado Görünümlü Terlik 129 TL

Katlanabilir Oyun Matı 949 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 7.899 TL

Oyuncak Pilli Gitar 319 TL

Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 229 TL

Oyuncak Ksilofonlu Bultak Araba 279 TL

Boyama Kitabı 39,50 TL

Mıknatıslı Yapbozlar 189 TL

Tekerlekli Katlanabilir Kapaklı Kutu 379 TL

