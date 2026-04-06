ABD-İsrail’in ortak saldırılarında ağır yaralandığı öne sürülen İran dini lideri Mücteba Hamaney’in dikkat çeken görüntüleri paylaşıldı. İran basınına yansıyan görüntülerde, Hamaney askeri operasyon odasına girerken görüntülenirken, odada yer alan ekranda ise Dimona Nükleer Tesisi'nin haritasının bulunduğu görüldü. Video sosyal medyada çok kez tıklanırken, sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntülerin ‘yapay zeka üretimi olabileceğini’ vurguladı.

DİMONA NÜKLEER TESİSİ'NİN HARİTASI YER ALDI

İran basınına yansıyan görüntülerde, Hamaney’in askeri operasyon odasına girdiği anlar yer alıyor. Odadaki üst düzey İranlı askeri yetkililer, Hamaney içeri girince hep birlikte ayağa kalkıyor. Odada yer alan dijital ekranda ise İsrail’in Dimona Nükleer Tesisi'nin haritasının bulunması dikkat çekiyor.

İran basını Hamaneyin görüntülerini paylaştı! Ses getiren Dimona detayı

İsrail, 20 Mart’ta İran’ın Natanz nükleer tesisini hava saldırısıyla vurmuş, İran da misilleme olarak İsrail’in Dimona nükleer tesisini füzelerle hedef almıştı. Tesisin bulunduğu bölgeye bir füze düşmüş ancak tesiste hasar olup olmadığı açıklanmamıştı.

Mücteba Hamaney’in söz konusu görüntüleri, kısa sürede çok kez tıklanırken, kullanıcılar ‘videonun yapay zeka üretimi’ olabileceğine ilişkin yorumlarda bulundu. Ses getiren görüntülere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YOĞUN BAKIMDA OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan söz konusu paylaşım, İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberinde İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney'in yer altındaki bir yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu iddia etmesinin ardından geldi.

