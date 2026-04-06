İran savaşının başlamasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği durma noktasına gelirken, küresel enerji sevkiyatı için kritik önem taşıyan bu geçitte binlerce gemi beklemeye alındı. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı boğazın kapanması enerji arzını ciddi şekilde sekteye uğratırken, 20 binden fazla denizci de zor koşullarda mahsur kaldı.

İran savaşının başlamasıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin durdurulması, yalnızca petrol akışını değil, bölgede görev yapan denizcilerin hayatını da doğrudan etkiledi. Küresel ticaret için hayati önemdeki bu dar su yolunda yaklaşık 2 bin gemi ve on binlerce denizci bekleyişini sürdürüyor.

BEKLEYİŞ HAFTALARDIR SÜRÜYOR

Uluslararası Denizcilik Örgütü verilerine göre 20 binden fazla denizci haftalardır gemilerinde mahsur durumda. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı boğazın kapanması, enerji arzını ciddi şekilde sekteye uğratırken, bu süreçte yalnızca sınırlı sayıda geminin geçiş yapabildiği belirtiliyor.

Denizin ortasında hapis: Hürmüz’de mahsur kalan denizciler hayatta kalma savaşı veriyor

KLİMA SUYU KULLANARAK DUŞ ALMAYA BAŞLADILAR

Wall Street Journal’ın haberine göre, güvenlik riski nedeniyle gemilerde mürettebat değişimi yapılamazken, denizdeki hayat koşulları ise giderek ağırlaşıyor. Taze gıda ve su sıkıntısı en büyük sorunlardan ikisi olarak öne çıkarken, denizciler hayatta kalmak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Mürettebatın klima sistemlerinden elde edilen yoğuşma suyunu kullanarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı, balık tutarak beslenenlerin olduğu ve sosyal medya ile telsiz üzerinden hayatta kalma yöntemlerinin paylaşıldığı ifade ediliyor.

Denizin ortasında hapis: Hürmüz’de mahsur kalan denizciler hayatta kalma savaşı veriyor

Öte yandan artan maliyetler de krizi derinleştiriyor. Tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle limanlarda fiyatlar yükselirken, sınırlı uçuşlar yüzünden mürettebat değişimi neredeyse imkânsız hale geldi.

Denizin ortasında hapis: Hürmüz’de mahsur kalan denizciler hayatta kalma savaşı veriyor

Uluslararası Ulaştırma İşçileri Federasyonu yetkilileri, bölgeden yaklaşık bin yardım çağrısı aldıklarını belirterek gemi sahiplerine tepki gösterdi. Yetkililer, denizcilerin tehlikeli koşullarda çalışmaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, çalışanların istedikleri zaman evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgede güvenlik tehditleri de artış gösteriyor. Denizciler telsizlerden füze saldırısı ve patlama uyarıları duyduklarını aktarırken, son haftalarda çok sayıda ticari geminin hedef alındığı bildiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına taşındığı en kritik geçiş noktalarından biri olarak biliniyor. Basra Körfezi’ni Umman Denizi ve açık okyanuslara bağlayan bu dar su yolu, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle boğazda yaşanacak herhangi bir aksama, enerji fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar dünya ekonomisini doğrudan etkileyebilecek kritik sonuçlara neden olabiliyor.

