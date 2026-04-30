BİM’in 1 Mayıs 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden mutfak eşyalarına, ev yaşam ürünlerinden ve birçok kategoride satışa sunulacak indirimli ürünler belli olurken, haftanın önce çıkan fırsatları araştırılıyor. İşte BİM aktüel ürünler güncel tam liste...

BİM marketler zincirinin Mayıs ayının ilk Cuma gününe özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu alışveriş planı yapan vatandaşların gündemine yerleşti. Yeni katalog ile elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, beyaz eşya seçenekleri, dekoratif ürünler ve tekstil kategorilerinde dikkat çeken kampanyalar yer alıyor.

Philips tam otomatik espresso makinesi, Philips şarjlı süpürge, Kumtel ankastre set, RKS katlanabilir elektrikli bisiklet ve Onvo QLED televizyon gibi ürünler haftanın en çok ilgi gören seçenekleri arasında yer aldı. Ayrıca klima, cep telefonu, mikrodalga fırın, tost makinesi ve dijital çay makinesi gibi birçok ürün de katalogda öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

BİM AKTÜEL 1 MAYIS KATALOĞU GÜNCELLENDİ

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

Kumtel El Blenderı 590 TL

Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

Emsan Derin Tencere 899 TL

Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL

Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL

Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

Desenli Tepsi 99 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL

Benante Çerezlik Seti 299 TL

Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL

Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL

Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL

Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL

Glass in love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 6'lı 449 TL

Glass in love Bambu Kapaklı Renkli Gravürlü Cam Kavanoz 299 TL

Glass in love Standlı Cam Baharat Seti 359 TL

Benante Desenli Cam Kesme Tahtası 119 TL

Benante Anneler Günü Mesajlı Ayaklı Kupa 219 TL

Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 499 TL

Paşabahçe Iconic Kase 59 TL

BİM'E BU CUMA NELER GELİYOR?

HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL

Lisanslı Puzzle 200 Parça 99 TL

Dekorasyon Perdeli Balon Seti 329 TL

Dönen Otopark Metal Arabalı 429 TL

3D Çiftlik Puzzle 219 TL

Batman Dev Figür 999 TL

Oyuncak İş Araçları 139 TL

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 259 TL

Yelpaze Köpük Balon Oyuncağı 99 TL

Ares Rattan Koltuk 795 TL

Hobi Rattan Koltuk 329 TL

Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

Queen Rattan Koltuk 299 TL

Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

Plastik Örgü Tabure 135 TL

Dekoratif Çerçeve 379 TL

Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL

Yastık Alezi 2'li 159 TL

Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

Dagi Yüz Havlusu 165 TL

Dagi El Havlusu 105 TL

