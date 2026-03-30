Borsada nisan hareketi! Sabancı, Garanti, Enka... Hangi hisseler ne kadar temettü verecek?
Borsa İstanbul’da nisan ayıyla birlikte temettü hareketliliği artıyor. Büyük ölçekli şirketler birer birer kar payı dağıtım takvimlerini açıklarken, yatırımcılar ödemelerin tutarını ve tarihini takip ediyor. Sabancı, Garanti ve Enka başta olmak üzere birçok sektörden şirket hissedarlarına nakit temettü dağıtmaya hazırlanıyor. İşte nisan ayı temettü takviminin ayrıntıları...
HANGİ HİSSELER NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
Afyon Çimento (AFYON)
Hisse başına net temettü: 1,275 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 510.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 8,9
İş Bankası (ISCTR)
Hisse başına net temettü: 0,459 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 11.464.805.928 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,1
İş Yatırım (ISMEN)
Hisse başına net temettü: 2,692 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 4.037.500.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 7,3
Anadolu Sigorta (ANSGR)
Hisse başına net temettü: 1,169 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.337.500.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,1
Sabancı Holding (SAHOL)
Hisse başına net temettü: 1,339 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 2.812.340.411 TL
Temettü verimi: Yüzde 1,6
Aksa Akrilik (AKSA)
Hisse başına net temettü: 0,493 TL
Ödeme tarihi: 3 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 1.913.305.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 5,4
Çimsa (CIMSA)
Hisse başına net temettü: 0,629 TL
Ödeme tarihi: 1 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 595.000.000 TL
Temettü verimi: Yüzde 1,5
Enka İnşaat (ENKAI)
Hisse başına net temettü: 1,794 TL
Ödeme tarihi: 8 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 10.765.996.801 TL
Temettü verimi: Yüzde 2,3
Garanti BBVA (GARAN)
Hisse başına net temettü: 4,477 TL
Ödeme tarihi: 7 Nisan 2026
Toplam nakit temettü: 18.802.787.650 TL
Temettü verimi: Yüzde 4,2