Maç heyecanı bu akşam da tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın ikinci gününde "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusunu gündeme taşıdı. Gözler 6 Ocak 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi.

Spor gündemini yakından takip eden futbolseverler, "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna cevap arıyor. 6 Ocak maç programında birçok ligde önemli karşılaşmalar olacak. Özellikle Süper Lig'de oynanacak mücadele için geri sayım başladı. İşte 6 Ocak oynanacak maçlar...

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Süper Kupa Yarı Final Fenerbahçe - Samsunspor maçı 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarında naklen izlenebilecek.

MAÇ PROGRAMI 6 OCAK 2026

TFF Süper Kupa (Yarı Final)

20:30 Fenerbahçe - Samsunspor | ATV

İngiltere Premier Lig

23:00 West Ham - Nottingham Forest | beIN Sports 3

İTALYA SERİE A

20:00 Lecce - Roma | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

22:45 Sassuolo - Juventus | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

CAF AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19:00 Cezayir - Demokratik Kongo | Exxen

22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso | Exxen

