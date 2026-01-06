Bu akşam hangi maçlar var? 6 Ocak maç programı araştırılıyor
Maç heyecanı bu akşam da tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler haftanın ikinci gününde "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusunu gündeme taşıdı. Gözler 6 Ocak 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalara çevrildi.
Spor gündemini yakından takip eden futbolseverler, "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusuna cevap arıyor. 6 Ocak maç programında birçok ligde önemli karşılaşmalar olacak. Özellikle Süper Lig'de oynanacak mücadele için geri sayım başladı. İşte 6 Ocak oynanacak maçlar...
FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN NEFESLER TUTULDU
Süper Kupa Yarı Final Fenerbahçe - Samsunspor maçı 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarında naklen izlenebilecek.
MAÇ PROGRAMI 6 OCAK 2026
TFF Süper Kupa (Yarı Final)
20:30 Fenerbahçe - Samsunspor | ATV
İngiltere Premier Lig
23:00 West Ham - Nottingham Forest | beIN Sports 3
İTALYA SERİE A
20:00 Lecce - Roma | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
22:45 Sassuolo - Juventus | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
CAF AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19:00 Cezayir - Demokratik Kongo | Exxen
22:00 Fildişi Sahili - Burkina Faso | Exxen