Turkcell Süper Kupa'da 6 Ocak Salı günü Adana'da oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Rick van Drongelen'in karşılaşma öncesinde kadroda yer almayacağı bildirildi.

Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynanacak yarı final karşılaşması öncesi Rick van Drongelen’in sakatlığıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüp, yapılan antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Hollandalı savunma oyuncusunun yapılan kontrollerin ardından maç kadrosuna dahil edilmediğini bildirdi.

Açıklamada, "Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

