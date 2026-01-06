Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında VAR ve AVAR'da görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Kupa karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mustafa Savranlar ve Suat Güz olacak.

Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Kolak görev yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası