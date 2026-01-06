SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı
Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bugün saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) belli oldu.
MHK, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nin VAR hakemini açıkladı.
- Fenerbahçe-Samsunspor Turkcell Süper Kupa Yarı Finali 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Maçın orta hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.
- VAR görevini Alper Çetin üstlenecek.
- AVAR hakemleri Mustafa Savranlar ve Suat Güz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasında VAR ve AVAR'da görev alacak hakemleri açıkladı.
Süper Kupa karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mustafa Savranlar ve Suat Güz olacak.
Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Kolak görev yapacak.
