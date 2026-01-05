Futbolseverler haftanın ilk gününde "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna cevap arıyor. Süper Lig’de devre arası sebebiyle maç oynanmıyor anca bu hafta Süper Kupa yarı final maçları yayınlanacak.

5 Ocak 2025 maç programı belli oldu. Haftanın ilk gününde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan TFF Süper Kupa yarı finali yer alıyor. Süper Lig’de devre arası olması nedeniyle karşılaşmalara ara verilirken futbolseverler gözlerini Süper Kupa maçlarına çevirdi. Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa yarı final mücadelesi başta olmak üzere diğer karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak edilip araştırılıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi kapsamında Galatasaray ile Trabzonspor maçı vardır. Mücadele 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da, ATV ekranlarında naklen yayınlanacak.

Bugün hangi maç var? 5 Ocak maç programı belli oldu

MAÇ PROGRAMI 5 OCAK 2026

TFF Süper Kupa (Yarı Final)

20:30 Galatasaray - Trabzonspor | ATV

Fransa Ligue 2

22:45 Montpellier - Dunkerque HB | beIN Sports 4

Bugün hangi maç var? 5 Ocak maç programı belli oldu

HAZIRLIK MAÇI

11:30 Hannover 96 - Mönchengladbach

16:00 Stuttgart - Luzern

17:30 Lugano - Köln

18:00 Ulm - Bonner SC

20:30 Erzgebirge Aue - Union Berlin

İLGİLİ HABERLER SPOR Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası