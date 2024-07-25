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Bugün İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün İstanbul&#039;da İETT toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün gerçekleşecek olan UKOME toplantısıyla beraber İstanbul'da otobüs, mavi kart, abonman kart ücretlerine zam gelmesi beklenirken dün Ankara'da toplu taşımaya zam uygulanmıştı. 2024 yeni zamlı İstanbul akbil, öğrenci kartı ücretleri...

İBB'nin bugün yapılacak UKOME toplantısı merakla beklenirken İstanbul'da otobüs, metro, tramvay fiyatlarında zam uygulanması tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

25 Temmuz günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısı sonrası İstanbul'da ulaşım araçlarına zam gelmesi beklenirken toplantı henüz başlamadı.

Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan toplantının gündeminde toplu taşıma ücretlerine zam yer alıyor.

İSTANBUL ZAM SONRASI ABONMAN, MAVİ KART ÜCRETLERİ KAÇ TL 2024?

Toplu taşıma ücretlerine henüz zam uygulanmazken 25 Temmuz günü olacak UKOME görüşmesinin ardından zam uygulanması beklenirken sunulacak olan %13'lük zam sonrası metro ve otobüslerde 17.70 TL olan ücretin 20 TL'ye çıkması bekleniyor.

Bugün İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor - 1. Resim

 ANKARA TOPLU TAŞIMA NE KADAR OLDU?

Dün Ankara'da ulaşım araçları ücretlerine %40'lık zam uygulandı. Tam bilet 15 TL iken 21 TL oldu.

Öğrenci bileti ise 7,50 TL'den 10,50 TL'ye geldi. 1 Temmuz 2023 tarihinde zamla beraber bilet fiyatları 7.50 TL'den 15 TL'ye çıkarken 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye çıkmıştı

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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