Bugün İstanbul'da İETT toplu taşımaya zam gelmesi bekleniyor

İBB'nin bugün yapılacak UKOME toplantısı merakla beklenirken İstanbul'da otobüs, metro, tramvay fiyatlarında zam uygulanması tahmin ediliyor.

25 Temmuz günü gerçekleşecek olan UKOME toplantısı sonrası İstanbul'da ulaşım araçlarına zam gelmesi beklenirken toplantı henüz başlamadı.

Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan toplantının gündeminde toplu taşıma ücretlerine zam yer alıyor.

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Toplu taşıma ücretlerine henüz zam uygulanmazken 25 Temmuz günü olacak UKOME görüşmesinin ardından zam uygulanması beklenirken sunulacak olan %13'lük zam sonrası metro ve otobüslerde 17.70 TL olan ücretin 20 TL'ye çıkması bekleniyor.

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Dün Ankara'da ulaşım araçları ücretlerine %40'lık zam uygulandı. Tam bilet 15 TL iken 21 TL oldu.

Öğrenci bileti ise 7,50 TL'den 10,50 TL'ye geldi. 1 Temmuz 2023 tarihinde zamla beraber bilet fiyatları 7.50 TL'den 15 TL'ye çıkarken 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye çıkmıştı