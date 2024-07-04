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Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün İstanbul&#039;un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri sayesinde gün içerisinde yağmur yağacak olan bölgeleri ve saatlerine ulaşabiliyoruz. MGM tarafından sağanak yağış uyarısının gelmesinin ardından Perşembe günü (4 Temmuz) İstanbul'da yağmur var mı, Bakırköy, Şişli, Mecidiyeköy ve Çekmeköy'de yağmur saat kaçta yağacak merak edildi.

Dün ve bugün kapalı ve nemli havaya uyanan vatandaşlar bugün İstanbul'da yağmur var mı, yok mu merak ederken beklenen yağışın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra İstanbul'un Küçükçekmece, Beyoğlu ve Bakırköy gibi ilçelerinde yağışın ne zaman yağacağı merak konusu olurken bugün yağmur nerelerde yağacak araştırıldı.

BUGÜN PERŞEMBE (4 TEMMUZ) YAĞMUR VAR MI?

2 gündür hakim olan kapalı ve serin havanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünün yağış verileri paylaşıldı. 4 Temmuz günü ülkemizin birçok ilinde yağmur bekleniyorken Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verildi.

Bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Eskişehir, Çankırı, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken diğer illerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporu şöyle oldu:

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 1. Resim

İSTANBUL'DA YAĞMUR NERELERDE YAĞACAK?

MGM tarafından 4 ilde sarı kodlu uyarı verilirken bugün İstanbul'un birçok ilçesinde yağmur bekleniyor. Bugün Şile'de 12.00 ile 18.00 aralığında yağmur beklenirken veriler şöyle oldu:

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 1. Resim

Bakırköy'de de 12.00'de başlaması beklenen yağışın 18.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 2. Resim

İstanbul'da yağmurun yağması beklenen ilçeler şöyle:

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu'nda bugün 12.00 ile 18.00 aralığında yağmur yağması bekleniyor.

4 TEMMUZ YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından paylaşın verilere göre bugünün yağış beklenen yerleri harita görüntüsü olarak şöyle:

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 3. Resim

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 4. Resim

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 5. Resim

Bugün İstanbul'un Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy ve Şile ilçelerinde yağmur 12.00 - 15.00 saatleri aralığında yağacak - 6. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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