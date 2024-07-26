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Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15.00'a kadar olan uçuşların bazıları iptal edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı&#039;nda 15.00&#039;a kadar olan uçuşların bazıları iptal edilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen sağanak yağışla beraber olumsuz hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün 15.00'a kadar olan uçuşların bazıları iptal edildi. Uçuşu olanlar ise Sabiha Gökçen Havalimanı hangi uçuşlar iptal oldu, neden merak ederken iptal edilen seferler haberimizde yer alıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için verilen sağanak uyarısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni karar alındı. Bugün 15.00'a kadar yapılacak olan uçuş seferlerinin hangilerinin iptal olduğu merak edilirken yüzde 5 oranda seferler azaldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HANGİ UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL OLDU?

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz Cuma günü 15.00'a kadar olan uçak seferlerinin bazıları iptal edildi.

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15.00'a kadar olan uçuşların bazıları iptal edilecek - 1. Resim

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile26.07.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %5’i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

İptal olan seferler duyurulmazken iptal uçuşlara Pegasus ve THY'nin internet sitesinden erişiliyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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