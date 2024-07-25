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Sabiha Gökçen'deki uçuşlara hava engeli! Yüzde 5 azaltılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sabiha Gökçen&#039;deki uçuşlara hava engeli! Yüzde 5 azaltılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına nedeniyle uçuşların yüzde 5 oranında azaltılması kararı alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da cuma (yarın) ve cumartesi günü kuvvetli sağanak ve fırtına ihtimali olduğunu belirtti, beklenen olumsuz hava koşulları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni kararlar alınmasına neden oldu.

SAAT 15.00'E KADARKİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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