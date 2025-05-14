Bunlardan birinin yakınında yaşamak Parkinson hastalığına yakalanma riskinizi %126 artırabilir!

Yeni bir araştırma, yaşadığınız yerin yakınında bu sahalardan birinin olması Parkinson hastalığı, demans gibi hastalıklara neden olan nörodejeneratif bozukluğa neden olabiliyor.

Barrow Nöroloji Enstitüsü ve Mayo Clinic liderliğindeki araştırmacılar, JAMA Network Open'da yayınlanan bir çalışmada golf sahalarının yakınında yaşamak ile Parkinson hastalığı (PD) riskinin artması arasında bir ilişki olduğunu bildirdiler.

PARKİNSON HASTALIĞI RİSKİ %126 ARTABİLİYOR!

Golf sahalarının yakınında yaşayan insanların, geniş çim alanlarında kullanılan böcek ilaçları nedeniyle Parkinson hastalığına yakalanma ihtimali %126 daha fazla olabilir.

Araştırmacılar , Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada , Wisconsin ve Minnesota eyaletlerindeki 27 ilçeden alınan veriler kullanılarak golf sahaları ve sahalarla su kaynaklarını paylaşan yerleşim alanları yakınlarında teşhis edilen Parkinson hastalığı vakaları incelendi.

MESAFEYLE RİSK AZALIYOR

Çalışmada, "PD'nin en büyük riskinin bir golf sahasına 1,6 ila 5 kilometre mesafede olduğu ve riskin genellikle mesafeyle azaldığı" bulundu. "Golf sahasına 1,6 kilometre mesafede yaşamak, golf sahasından 10 kilometreden daha uzakta yaşayanlara kıyasla %126 daha fazla PD ihtimaliyle ilişkilendirildi."

Golf sahasından 1,6 ila 3,2 kilometre uzakta yaşamak %198 daha yüksek PD ihtimaliyle ilişkilendirilirken, 3,2 ila 4,8 kilometre uzakta yaşayanların ihtimali %121 daha yüksekti. Risk, 4,8 kilometre ötesinde her ek mil için yaklaşık %13 azaldı.

Golf sahası bulunan su hizmet alanlarında ikamet edenlerin, konut yakınlığına bakılmaksızın golf sahası bulunmayan alanlara kıyasla %96 daha fazla PD riski taşıdığı görülmüştür.

BÖCEK İLACI KULLANAN ÇİFTÇİLER DE RİSK ALTINDA MI?

Parkinson hastalığı, bilinen bir nedeni olmayan karmaşık bir nörolojik rahatsızlıktır ve son yıllarda, bazı pestisitlerin nörodejenerasyon riskini artırıp artırmadığı konusunda yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.

Örneğin çiftçiler, tarihi olarak endüstriyel bölgelerde yaşayanlar gibi, Parkinson hastalığına yakalanma konusunda daha yüksek risk altındadır . Laboratuvardaki çalışmalar, bazı pestisitlerin ve hava kirleticilerinin beyin hücreleri için toksik olabileceğini öne sürmektedir.

Ancak insan yapımı kimyasallar Parkinson hastalığında bir faktör olabilirken, genetik de olabilir. Bu noktadaki kanıtlar net değil.

419 VAKA VE 5 BİN 113 KİŞİYLE KARŞILAŞTIRMA

Mayo Clinic, Rochester Üniversitesi ve Kansas Üniversitesi'nden Krzyzanowski ve meslektaşlarının son araştırması bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırıyor.

Nüfus temelli çalışmalarında 419 Parkinson vakası, cinsiyet, yaş ve demografik özellikler açısından eşleştirilen 5.113 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı.

Ekip, çeşitli mahalle özelliklerini göz önünde bulundurarak golf sahasına 1,6 kilometre uzaklıkta yaşayanların, 10 kilometreden daha uzakta yaşayanlara kıyasla Parkinson hastalığına yakalanma riskinin yüzde 126 daha fazla olduğunu buldu.

Dahası, golf sahası bulunan su hizmet alanlarında yaşayan insanların, golf sahası olmayan alanlarda yaşayanlara kıyasla Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalinin neredeyse iki kat fazla olduğu bulundu.

Bu korelasyonlar, Krzyzanowski ve meslektaşlarını golf sahalarının Parkinson hastalığı için muhtemel bir risk faktörü olduğu ve havadaki ve yeraltı sularındaki pestisitlerin bu riske katkıda bulunabileceği yönündeki iddialara yöneltti.