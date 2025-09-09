Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde iş dünyasında ve magazin gündeminde Şevval Şahin'le sıkça adı geçen iş insanı Burak Ateş ismi dikkat çekiyor. Peki, Burak Ateş kimdir ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin ile sık sık gündeme gelen Burak Ateş, son olarak Şahin'e özel olarak tahsis ettiği araçla gündeme geldi. Araçta ‘resmi hizmete mahsustur’ yazısı sosyal medyada gündem olurken "Burak Ateş kimdir, ne iş yapıyor?" merak edildi.

BURAK ATEŞ KİMDİR?

ABD'de dil eğitimi alan Burak Ateş, üniversite eğitimini Maltepe Üniversite İktisat Bölümü'nde 2011 yılında tamamladı. 

Ateş, iş dünyasında genç yaşta elde ettiği başarılarla tanınan bir girişimcidir. Ailesine ait olan Altın Ateş Group'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 

2022 yılında ekonomi basınında yer alan bir raporda, “Türkiye’nin 40 Yaş Altı En Güçlü CEO’ları” listesine girerek dikkat çekti. 

BURAK ATEŞ NE İŞ YAPIYOR?

Burak Ateş, Altın Ateş Group'un çeşitli sektörlerdeki şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Altın Ateş Kimya, Altın Ateş Tarım, Altın Ateş Lojistik, Altın Ateş İnşaat ve Altın Ateş Demir gibi şirketlerde stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol almakta.

