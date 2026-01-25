26 Ocak 2025 Pazartesi günü Bursa'da gerçekleşecek elektrik kesintisi kent genelinde yakından takip ediliyor. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre trafo değişimi, OG tesis çalışması gibi nedenlerden kaynaklı Bursa'nın Mudanya, Gemlik, İnegöl, Yıldırım gibi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi günü Bursa'da yaşanacak elektrik kesintisi arama motorlarında sorgulatılıyor. Mudanya, Gemlik, İnegöl, Nilüfer, Orhangazi, Yıldırım başta olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kapsamda bölgede yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

26 OCAK MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ocak 2026 tarihinde Mudanya'da OG tesis çalışması nedeniyle elektrik kesintisi meydana gelecektir. Şükrüçavuş, Mütareke, Halitpaşa, Hasanbey, Çağrışan ve Bademli'de elektriklerin 17.00'de gelmesi bekleniyor.

26 OCAK BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Kınık mahallesinde 11.00-14.00 saatleri arasında AG direk deplase nedeniyle 26 Ocak'ta elektrik verilmeyecek. Yine aynı tarihte Gemlik'in D.R. Ziya Kaya, Hamidiye, Kurtul ve Hisar mahallerinde abone bağlama gerekçe gösterilerek 11.00-14.00 ve 10.30-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

26 Ocak Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahaller şu şekildedir;

