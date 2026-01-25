Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisine dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Anlık kesinti nedeniyle Çerkezköy'ün bazı mahallelerinde elektrik kesintisi gerçekleşti. Bu kapsamda elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından paylaşılan kesinti takvimine göre; Çerkezköy'ün birçok mahallesinde anlık arıza sebebiyle elektrik kesintisi meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gözler Çerkezköy elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgilere çevrildi.

Çerkezköyde elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak güncel kesinti bilgileri

ÇERKEZKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

TREDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Çerkezköy'ün Bağlık ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisinin 25 Aralık 2026 Pazar günü saat 16.30'da sona ererek elektriklerin yeniden verildiği duyuruldu.

Çerkezköyde elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak güncel kesinti bilgileri

Anlık kesinti Çerkezköy / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Bağlık

Başlangıç:

25.01.2026 14:04

Bitiş:

25.01.2026 16:30

Tahmini Süre:

2 Saat

Anlık kesinti Çerkezköy / Tekirdağ

Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih

Başlangıç:

25.01.2026 14:04

Bitiş:

25.01.2026 16:30

Tahmini Süre:

2 Saat

Haberle İlgili Daha Fazlası