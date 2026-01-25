Çerkezköy'de elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak güncel kesinti bilgileri
Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisine dair güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Anlık kesinti nedeniyle Çerkezköy'ün bazı mahallelerinde elektrik kesintisi gerçekleşti. Bu kapsamda elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu oldu.
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından paylaşılan kesinti takvimine göre; Çerkezköy'ün birçok mahallesinde anlık arıza sebebiyle elektrik kesintisi meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gözler Çerkezköy elektrik kesintisiyle ilgili güncel bilgilere çevrildi.
ÇERKEZKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
TREDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Çerkezköy'ün Bağlık ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisinin 25 Aralık 2026 Pazar günü saat 16.30'da sona ererek elektriklerin yeniden verildiği duyuruldu.
Anlık kesinti Çerkezköy / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Bağlık
Başlangıç:
25.01.2026 14:04
Bitiş:
25.01.2026 16:30
Tahmini Süre:
2 Saat
Anlık kesinti Çerkezköy / Tekirdağ
Etkilenen Bölge: Merkez-Fatih
Başlangıç:
25.01.2026 14:04
Bitiş:
25.01.2026 16:30
Tahmini Süre:
2 Saat