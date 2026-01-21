Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyurulara göre 21 ve 22 Ocak 2026 tarihlerinde kent genelinde çok sayıda ilçe, mahalle ve sokakta şebeke tesis, yatırım ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye ve Odunpazarı elektrik kesintisi listesi ise Osmangazi Elektrik tarafından duyuruldu. İşte 21-22 Ocak Eskişehir elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler...

21 Ocak Çarşamba günü Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde geniş kapsamlı kesintiler yaşanacak. 22 Ocak Perşembe günü ise kesintiler Tepebaşı’nın yanı sıra Mahmudiye, Seyitgazi ve Çifteler ilçelerine de yayılacak. İşte Eskişehir elektrik kesintisi 21-22 Ocak listesi...

Eskişehir elektrik kesintisi 21-22 Ocak (Tepebaşı, Seyitgazi, Mahmudiye, Odunpazarı)

22 Ocak 2026 09:30 - 22 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:30 -22.01.2026-17:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - MAMURE : HASAN POLATKAN CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



22 Ocak 2026 09:30 - 22 Ocak 2026 18:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ÇİFTELER İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:30 -22.01.2026-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - HAYRİYE : , 1.SOKAK (HAYRİYE) , 1.SOKAK MERKEZ - ORHANİYE : , 1.KÜME SOKAK , 2.KÜME SOKAK , 3.KÜME SOKAK MERKEZ - OSMANİYE : , 1.SOKAK (OSMANİYE) 1 , 1.SOKAK (OSMANİYE) , 1.SOKAK 1 , 1.SOKAK , OSMANİYE SOKAK MERKEZ - SAKARYA : , DOĞRUYOL SOKAK 22.01.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



22 Ocak 2026 09:30 - 22 Ocak 2026 18:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, MAHMUDİYE İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:30 -22.01.2026-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - İSMETPAŞA : İSMETPAŞA SOKAK MERKEZ - TÜRKMENMECİDİYE : , TÜRKMENMECİDİYE SOKAK , YAYLA EVLERİ SOKAK 22.01.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

22 Ocak 2026 09:30 - 22 Ocak 2026 18:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, SEYİTGAZİ İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:30 -22.01.2026-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - BARDAKÇI : , BARDAKÇI SOKAK 22.01.2026 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:30 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



22 Ocak 2026 09:00 - 22 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:00 -22.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - MERKEZ YENİ : 4.DERE SOKAK , 5.DERE SOKAK , 6.DERE SOKAK , AKGÜN SOKAK , ANGIN SOKAK , FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK , ISLIK SOKAK , KANAAT SOKAK , SİVRİHİSAR-1 CADDE , SÖZGEN SOKAK , YAVUZHAN SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

22 Ocak 2026 09:00 - 22 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:00 -22.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - IŞIKLAR : CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , GÜLTUĞRUL SOKAK , KIRIM CADDE , KURUL SOKAK MERKEZ - MAMURE : , CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , ECEHAN SOKAK , ERACAR SOKAK , ERTUNÇ SOKAK , HASAN POLATKAN CADDE , YAVUZ ABADAN SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



22 Ocak 2026 09:00 - 22 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle22.01.2026-09:00 -22.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - MERKEZ YENİ : FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK , KANAAT SOKAK , TAŞYÜREK SOKAK , VATAN CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

21 Ocak 2026 11:15 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, ODUNPAZARI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-11:15 -21.01.2026-17:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AKÇAĞLAN : , CUMHURİYET BULVAR , İMARLI SOKAK , MERİÇ NEHRİ SOKAK , TOPÇU SOKAK , YUNUS EMRE CADDE MERKEZ - KURTULUŞ : , ARK SOKAK , İMAR SOKAK , MERİÇ NEHRİ SOKAK , ONUR SOKAK , SAÇAK SOKAK , YUNUS EMRE CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



21 Ocak 2026 10:15 - 21 Ocak 2026 13:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-10:15 -21.01.2026-13:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - IŞIKLAR : 1424 SOKAK , CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , ECEGÜL ÇIKMAZI-1 KÜME EVLER , ECEGÜL SOKAK , GÜLTUĞRUL SOKAK , KIRIM CADDE , KURUL SOKAK MERKEZ - MAMURE : , CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , ECEHAN SOKAK , ERACAR SOKAK , ERTUNÇ SOKAK , HASAN POLATKAN CADDE , YAVUZ ABADAN SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-09:30 -21.01.2026-17:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - MERKEZ YENİ : 4.DERE SOKAK , 5.DERE SOKAK , 6.DERE SOKAK , AKGÜN SOKAK , ANGIN SOKAK , FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK , ISLIK SOKAK , KANAAT SOKAK , SİVRİHİSAR-1 CADDE , SÖZGEN SOKAK , YAVUZHAN SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 19 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-09:30 -21.01.2026-17:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - MERKEZ YENİ : FUAT KÖPRÜLÜ SOKAK , KANAAT SOKAK , TAŞYÜREK SOKAK , VATAN CADDE Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



21 Ocak 2026 09:30 - 21 Ocak 2026 17:30 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-09:30 -21.01.2026-17:30tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - IŞIKLAR : DÜNDAR BEY SOKAK , GÜNDOĞDU SOKAK , KAYATEPE SOKAK , KIRIM CADDE MERKEZ - MAMURE : , CUMHURİYETÇİ SOKAK , KIRIM CADDE , ŞALTEPE SOKAK , ŞENLİKLİ SOKAK , TÜRBETEPE SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.



21 Ocak 2026 09:00 - 21 Ocak 2026 17:00 Tarihleri arasında kesinti uygulanacak yer Eskişehir, TEPEBAŞI İlan yayın tarihi: 16 Ocak 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle21.01.2026-09:00 -21.01.2026-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - HACI SEYİT : , ZÜBEYDE HANIM CADDE MERKEZ - IŞIKLAR : , BARIŞCAN SOKAK , CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , İSMAİL GASPIRALI SOKAK MERKEZ - MAMURE : , CUMHURİYETÇİLİK SOKAK , CÜNEYT ARKIN SOKAK , ERACAR SOKAK , İSMAİL GASPIRALI SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

