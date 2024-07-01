Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin 740 TL olacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı

Bugün sosyal medyada gündem olan Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için zam gelecek iddiaları vatandaş tarafından tepki çekmişti. Çanakkale Köprüsü zam mı geldi merak edilirken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi geçiş ücretinin 740 TL olacağı iddialarını yalanlayan bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından otoyol ve köprü ücretlerine zam geleceği düşünüldü. Ortaya atılan iddiayla beraber vatandaşlar Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti kaç TL oldu 2024 araştırması yaparken İletişim Başkanlığı, konuyla ilişkin açıklamada bulundu.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından köprü ücretlerine zam geleceğine dair paylaşımda bulunurken zam iddiaları vatandaşın dikkatini çekti.

Birçok yerde dolaşıma giren zam haberinin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X hesabından paylaşımda bulunarak zam iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yalanlamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Deniz Yavuzyılmaz'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler ise şöyle olmuştu:

"AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollara 1 temmuz itibariyle kur ayarlaması geliyor. Hazinenin şirketlere garanti ettiği araç geçiş ücretleri artırılacak, şirketlerin kasası doldurulacak! 1 Temmuz 2024 itibariyleOsmangazi Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 1.808 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 399 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 1.409 TL’ye çıkacak. Çanakkale Köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 740 TL’ye çıkıyor. Geçen araç ücreti 419 TL olarak kalacak ancak Hazinenin şirkete ödeyeceği fark tutarı 321 TL olacak. Avrasya Tüneli’nde garanti edilen geçiş ücreti 213 TL’ye çıkıyor.

Geçen araç ücreti 112 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 101 TL olacak. Yavuz Sultan Selim köprüsü’nde garanti edilen geçiş ücreti 180 TL’ye çıkıyor. Geçen araç ücreti 49 TL olarak kalacak ancak Hazinenin ödeyeceği fark tutarı 131 TL olacak."