Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği Canım Oğlum filmi bu akşam Kanal D' de izleyici karşısına çıkıyor. Bu kapsamda birçok kişi "Canım Oğlum filmi oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekildi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Canım Oğlum filmi ilk defa Kanal D ekranından izleyicisiyle bir araya geliyor. 2021 yılında vizyona giren filmde sevilen oyuncular yer alıyor. Drama türündeki yapım, ebeveynleri ayrılan genç Mete'nin gözünden ailesinin yaşadığı olayları konu alıyor. İşte Canım Oğlum filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında tüm detaylar...

CANIM OĞLUM OYUNCULARI KİMLER?

Canım Oğlum filminin oyuncu kadrosuda Öykü Gürman, Arben Akış, Deniz Oral, Kaan Yılmaz, Serkan Şengül, Aslı Bankoğlu, Faruk Sofuoğlu, Polen Ocakoğlu, Serhat Sümer, Hande Hastepe, Alara Turgut gibi isimler yer alıyor.

CANIM OĞLUM KONUSU NE?

Bayram Şekeri, genç Mete’nin gözünden aile içi zorlukları ve duygusal çatışmaları ele alıyor. Ebeveynleri Yusuf ve Pınar, evliliklerini sürdüremeyip boşandıktan sonra, Pınar oğlunu bir süre Almanya’ya götürerek yanında büyütmeye karar verir. Yıllar içinde Mete için güvenli bir hayat kuran Pınar, bir gün ciddi bir sağlık sorunu ile karşılaşır ve beyninde tedavisi mümkün olmayan bir tümör olduğunu öğrenir. Ölmeden önce, oğlunun yalnız büyümesini istemeyen Pınar, Mete’yi babasının yanına bırakmak için Türkiye’ye geri getirir.

CANIM OĞLUM NEREDE ÇEKİLDİ?

2021 yılında vizyona giren Canım Oğlum filmin bazı sahneleri Mersin'de çekildi.

