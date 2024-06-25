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Canlı yayın konuğu Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu'da doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canlı yayın konuğu Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu&#039;da doğdu
Boğaziçi Üniversitesi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Now Tv ekranlarında yayınlanan programa bugün konuk olan tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç gündemde yerini alırken hayatına dair bilgiler de araştırıldı. Seyirciler yazar hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorulara cevap ararken yazdığı kitaplarla da adından söz ettiriyor.

Şişli Terakki Lisesi’nde eğitimini tamamlayan isim çeşitli projelerde yer aldı. Bugün yayınlanan programa konuk olmasının ardından kitapları nedir merak edilirken kim olduğu da araştırıldı. Hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

SAFFET EMRE TONGUÇ KİMDİR?

Tonguç, 1966 yılında dünyaya gelirken lise eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde, Turizm ve Otel Yöneticiliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nin Osmanlı Sosyal Tarihi programında yaparken Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde işletme alanında doktora yaptı.

Canlı yayın konuğu Saffet Emre Tonguç, 1966 yılında Çorlu'da doğdu - 1. Resim

CNN International’ın “Earth Matters” adlı programına Türkiye bölümüne dahil olan isim çeşitli programlara katıldı. Conde Nast Traveler, Travel and Leisure, National Geographic, Lonely Planet gibi yayınlarda da yer alan Tonguç, 2 sezon boyunca Paha Biçilemez İstanbul programını yaptı. 

36 kitap yazarken 40'tan fazla ödüle sahip oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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