Aydın’da denize açılan amatör balıkçılar, ayağına kaldırım taşı bağlanmış bir caretta caretta buldu. Saatlerce hayvanı kurtarmaya çalışan balıkçı Ahmet Şahin “Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez” diyerek tepki gösterdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde balık tutmak için tekneyle denize açılan balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, karşılaştıkları görüntü karşısında hayrete düştü.

AYAĞINA TAŞ BAĞLAMIŞLAR

Amatör balıkçılar, denizde çırpınan ayağına kaldırım taşı bağlanan bir caretta carettayı fark etti. Caretta carettayı kurtarmak için yaklaşık 2 saat mücadele eden balıkçılar, duruma da tepki gösterdi.

Korkunç olay! Gören balıkçılar inanamadı! Kaplumbağanın ayağına kaldırım taşı bağlayıp denize atmışlar

Amatör Balıkçı Ahmet Şahin, "Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez. Bunu yapan kişinin nasıl bir vicdan taşıdığını anlamak mümkün değil. Saatlerce uğraştık ama sonunda kurtarmayı başardık" dedi.

Ayağına bağlanan taşın bağlı olduğu ipten kurtarılan caretta caretta, daha sonra yeniden denize bırakıldı.

Korkunç olay! Gören balıkçılar inanamadı! Kaplumbağanın ayağına kaldırım taşı bağlayıp denize atmışlar

“GÖRDÜĞÜMÜZE İNANAMADIK”

Amatör balıkçı Şahin, şöyle konuştu:

Sabah arkadaşımla balık avına çıktık. Bir tane hayvanın suda batıp çıktığını gördük ve yanına gittik. Hayvanı kurtarmayı denedik, yeterli ekipman olmadığı için biraz zorlandık ama en sonunda hayvanı yakalamayı başardık. Gördüğümüze inanamadık. Kaldırım taşını kasıtlı olarak hayvanın bacağına bağlayıp atmışlar.

Korkunç olay! Gören balıkçılar inanamadı! Kaplumbağanın ayağına kaldırım taşı bağlayıp denize atmışlar

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