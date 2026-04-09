SGK tarafından verilen cenaze ödeneği, vefat eden sigortalının yakınlarına defin giderleri için sağlanan önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Cenaze ödeneği başvurusu, şartları ve kimlere ödendiği son günlerde yeniden araştırılıyor.

Cenaze ödeneği, sigortalı kişinin vefatı halinde yakınlarına maddi destek sağlamak amacıyla verilen tek seferlik bir ödeme olarak dikkat çekiyor. Başvuru süreci, gerekli şartlar ve ödeme detayları vatandaşlar tarafından merak edilirken, cenaze ödeneğinin nasıl alınacağına dair bilgiler gündemde yer alıyor.

CENAZE ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cenaze ödeneği başvurusu, hem dijital hem de fiziki kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler, “Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi” ile e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Bunun yanı sıra en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek de başvuru yapılması mümkün.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli detaylardan biri de bazı durumlarda ek başvuru gerekmemesi. Gelir veya aylık talebinde bulunan kişiler, aynı anda cenaze ödeneği talebini de ilettiyse ayrıca bir başvuru yapmalarına gerek duyulmuyor. Bu durum, süreci daha hızlı ve pratik hale getiriyor.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği, belirli bir öncelik sırasına göre hak sahiplerine ödenir. Öncelikle vefat eden sigortalının eşine ödeme yapılır. Eğer eş yoksa ödeme çocuklara, çocuklar da yoksa anne ve babaya, onların da bulunmaması halinde kardeşlere verilir.

Hiçbir yakının bulunmadığı durumlarda ise cenaze masraflarını üstlenen ve bunu belgeleyen kişiye ödeme yapılabilir. Bu düzenleme, defin giderlerinin karşılanmasını kolaylaştırmayı ve mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlar.

