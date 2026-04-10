CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ihraç kararı verdi. Yönetim, Dede hakkında “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Peki, CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede kimdir?

CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede 1983 yılında Görele’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Görele’de tamamladı. Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümündeki eğitim gördü.

2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olarak, yaklaşık bir yıl Görele İlçe Teşkilatı’nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üstlenenen Hasbi Dede, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Görele Belediye Başkan Adaylığı’na layık görüldü. 4.393 (%47,28) oy alan Hasbi DEDE, halkın takdiriyle seçimin kazananı olarak Görele Belediye Başkanlığı görevine başladı.

2006 yılından bu yana Nilada İnşaat Gıda Nakliye San. Tic. Şti. sahibi olarak müteahhitlik yapan Hasbi DEDE, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

