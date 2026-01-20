Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 226 milyon 720 bin liralık destek ödemesinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarımsal destek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından geldi. Ödeme sürecine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Üreticiler arama motorlarına “Tarımsal destek ödemesi yattı mı?” sorusunu sorgulatıyor.

Çiftçi destek Ocak ayı sorgulama ekranı: Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı;

Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı. Ayrıca paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Çiftçi destek Ocak ayı sorgulama ekranı: Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet'e giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesiyle ilgili bilgi sahibi olabilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacak. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresini bilmesi zorunludur.

İLGİLİ HABERLER EKONOMİ Çiftçilere müjde! 226 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak

Haberle İlgili Daha Fazlası