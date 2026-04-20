Delikanlı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve 3. bölüm tarihi, 20 Nisan Pazartesi günü Show TV yayın akışıyla birlikte izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

DELİKANLI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Son günlerde dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması nedeniyle gözler Delikanlı dizisi için 20 Nisan yayın akışına çevrildi. Show TV ekranlarında yayınlanan Delikanlı dizisi, güncel yayın akışına göre bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen dizi, bu akşam da yeni bölümüyle yayınlanacak. Bu gelişme, “Delikanlı bu akşam var mı?” sorusuna cevap arayan izleyiciler için netlik kazandı.

DELİKANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Delikanlı dizisinin 3. bölümü, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, özetiyle başlayacak ve ardından yeni bölümüyle devam edecek.

Yayın günü ve saatinde herhangi bir değişiklik bulunmazken, dizinin pazartesi akşamları düzenli olarak ekrana geldiği biliniyor. Son dönemde artan izlenme oranları ve sosyal medya etkileşimi de dizinin yayın saatine olan ilgiyi artırıyor.

DELİKANLI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Delikanlı’nın yeni bölümünde Yusuf’un hikayesinde önemli gelişmeler yaşanacak. Yıllar sonra gerçekleşen Yusuf ve Hazan karşılaşması, geçmişte yaşanan olayları yeniden gündeme getirirken, karakterler arasındaki duygusal gerilim ön plana çıkacak.

Öte yandan Yusuf’un Sarp ve Dila’ya karşı yürüttüğü planın hız kazanması bekleniyor. Fragmanda yer alan sahnelerde Yusuf’un kontrolü ele aldığı görülürken, geçmişle yüzleşme ve intikam teması yeni bölümde belirleyici olacak. Bu gelişmeler, hikayede dengelerin değişeceğine işaret ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Yusuf’un geçmişi ve bugünü arasında gidip gelen hikaye dikkat çekti. Geçmişte kurulan tuzak sonucu hayatı altüst olan Yusuf’un, gerçeği ortaya çıkarmak için verdiği mücadele ön plana çıktı.

Şimdi ise Yusuf’un planlarını adım adım hayata geçirdiği görülürken Hazan'la yaşadığı yüzleşme ve Dila'yla arasındakiler gerilimi artırdı. Sarp’ın işine indirilen darbe ve aile içindeki hikayede tansiyon yükseldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası