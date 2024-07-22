Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri 14 Eylül’e kadar sürecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz konserlerine ilgi fazla olurken birçok yerde kurulan konser alanlarında sanatçılar sahne alacak. Katılmak isteyenler ise Denizli'de konserler nerede, saat kaçta araştırıyor. Konserler 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Türk bayrağından rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadı! Lal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdi

Türk bayrağından rahatsız olan Yunan şarkıcı konsere çıkmadı! Lal Denizli ve Mustafa Varank birbirine girdi

Denizli'de düzenlenen yaz konserlerinde heyecan devam ederken vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Konservatuar sanatçısı Ahmet Nuri Çağdaş söylediği şarkılar ile eğlenceli anlar yaşayanlar Denizli yaz konserlerinde kim sahne alacak merak ediyor. İşte konser verecek olan sanatçılar...

DENİZLİ BELEDİYESİ YAZ KONSERLERİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?

Yaz konserleri kapsamında sahne alacak olan isimler şöyle:

31 Temmuz 2024 Çarşamba Ahmet Algün Akvadi 21:00

2 Ağustos 2024 Cuma Ahmet Algün İncilipınar Parkı 21:00

3 Ağustos 2024 Cumartesi Ahmet Algün Adalet Parkı 21:00

7 Ağustos 2024 Çarşamba Sadi Cesuroğlu Çınar Meydanı 21:00

9 Ağustos 2024 Cuma Sadi Cesuroğlu İncilipınar Parkı 21:00

10 Ağustos 2024 Cumartesi Sadi Cesuroğlu Adalet Parkı 21:00

14 Ağustos 2024 Çarşamba İsmail Barkan Kyk Anfi 21:00

16 Ağustos 2024 Cuma Hakan Eyiden İncilipınar Parkı 21:00

17 Ağustos 2024 Cumartesi İsmail Barkan ( Thm Koro ) Adalet Parkı 21:00

23 Ağustos 2024 Cuma Işıl Koç İncilipınar Parkı 21:00

24 Ağustos 2024 Cumartesi Işıl Koç Adalet Parkı 21:00

6 Eylül 2024 Cuma Sadi Cesuroğlu İncilipınar Parkı 21:00

7 Eylül 2024 Cumartesi Ahmet Nuri Çağdaş ( Tsm Koro ) Adalet Parkı 21:00

11 Eylül 2024 Çarşamba Hakan Eyiden Çınar Meydanı 21:00

13 Eylül 2024 Cuma Ahmet Algün İncilipınar Parkı 21:00

14 Eylül 2024 Cumartesi Kent Orkestrası Çınar Meydanı 21:00

YAZ KONSERLERİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Denizli'de gerçekleştirilen konserler her hafta cuma ve cumartesi günü olurken 14 Eylül'de sona erecek. Konserler 21.00'da başlarken İncilipınar ve Adalet Parkı ile Akvadi, KYK Amfi Tiyatro ve Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenecek.