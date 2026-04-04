Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen deprem ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Peki, nerede deprem oldu? depremin merkez üssü neresi? İşte 4 Nisan tarihli depremler

Deprem haberlerine yenileri ekleniyor. AFAD'ın son depremler verilerine göre, gün içerisinde irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Günün en şiddetli deprem haberi bu kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depreme ilişkin henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada saha taramasının devam ettiği ifade edilerek, "Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.

SON DEPREMLER ANLIK OLARAK PAYLAŞILIYOR

4 Nisan 2026 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD anlık deprem listeleri üzerinden takip ediliyor. Gün içerisinde yaşanan depremler; büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileriyle birlikte kamuoyuna sunuluyor.

