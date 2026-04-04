Yılın ikinci toplantısını gerçekleştiren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş artışı yaptığı belirlenen zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılarına ceza yağdırdı. 183 işletmeye toplamda 96,6 milyon TL ceza kesildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 46. toplantısını dün gerçekleştirdi. 2026 yılının ikinci toplantısında fahiş fiyat artışı yapan zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılarına ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığı, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 3 Nisan 2026 tarihinde, 2026 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirerek, toptancı hallerinde ve marketlerde sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitleri değerlendirmiştir.

Sebze ve meyvedeki pahalılığın nedeni belli oldu! Zincir market ve toptancılara ceza yağdı

183 İŞLETME FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPTI

Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında İşlem tesis edilmiştir.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere toplam 96,6 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında, tüketicilerimizin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülecektir."

