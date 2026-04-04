Konut yatırımcısı için önemli kriter olan kira getirisi İstanbul’da 3+1 dairelerde yıllık %6,50 olurken, bu rakam 1+1’lerde %7,91’e çıkıyor. Ancak bazı ilçelerde 1+1 dairelerde yıllık getiriler %10 bandını aşarak “daha kısa sürede amortisman” fırsatı sunuyor. Sektör temsilcileri fiyat, yaş ve merkezi konum gibi faktörlerin devreye girmesiyle getirilerin arttığını belirtiyor. İşte İstanbul’da 1+1 dairlerde kira getirisi en yüksek 10 ilçe…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut yatırımcısı için önemli bir kriter olan kira getirisi ve amortisman süresi, 1+1 konutlarda daha yüksek potansiyel olduğunu ortaya koydu.

Türkiye genelinde Şubat 2026 itibarıyla 3+1 konutların ortalama fiyatı 4 milyon 791 bin TL olarak ölçülürken, bu konutların yıllık kira getirisi %6,61 oldu.

Gayrimenkul platformu Endeksa verilerine göre 1+1 konutların ortalama fiyatı ise 2 milyon 957 bin TL oldu. Rakamlar, bu konutlarda yıllık kira getirisinin %8,14’e kadar yükseldiğini gösterdi.

İSTANBUL’DA DURUM

Yatırımcının gözdesi olan İstanbul’da da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Mega kentte 3+1 dairelerin yıllık kira getirisi %6,50 ve 1+1’lerin getirisi %7,91 ile Türkiye ortalamasına yakın seyretti. Ancak ilçeler bazında yıllık getirilerin özellikle 1+1 dairlerde %10’u aştığı ve buna bağlı olarak amortisman sürelerinin kısaldığı görüldü.

KİRA GETİRİSİ YÜKSEK İLÇELER

İstanbul’da Şubat 2026 itibarıyla “sadece 1+1 dairelerde” yıllık kira gerisi en yüksek ilçeler ve bu ilçelerde ortalama 1+1 satılık daire fiyatları şöyle:

İlçe 1+1 Daire Fiyatı Yıllık Kira Getirisi (%) Bahçelievler 3.398.395 10,47 Güngören 3.417.084 10,38 Fatih 2.472.384 10,32 Esenyurt 2.573.775 9,59 Sultangazi 2.237.538 9,13 Esenler 2.193.520 9,09 Bayrampaşa 3.085.953 8,94 Beylikdüzü 3.603.831 8,78 Çekmeköy 3.998.995 8,33 Zeytinburnu 6.847.808 8,06

ÜÇ FAKTÖRE DİKKAT

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri İstanbul’da 1+1 dairlerde kira getirisi yüksek ilçelere bakıldığında 3 faktörün önemli olduğunu belirterek, “Bunlardan en önemlisi fiyat… Esenyurt, Sultangazi ve Esenler gibi ilçelerde fiyatlar daha uygun, bu sebeple kira getirisi de yüksek olabiliyor” diyor.

Yaş faktörünün ikinci sırada yer aldığını aktaran sektör temsilcileri “Bahçelievler, Güngören ve Fatih’te daha yaşlı yapılar söz konusu ve bu yapıların fiyatları daha uygun… Bir diğer önemli kriter ise merkezi konum… Yine Bahçelievler ve Fatih ile birlikte Zeytinburnu gibi ilçeler merkezi konumları ile yüksek kira getirisinde öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

